На Украине анонсировали демонстрацию Зеленским «плана победы»

Советник главы ОП Украины Лещенко: 16 октября Зеленский представит «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представит перед Верховной Радой свой «план победы». Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

«В среду президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия — это публичное представление Плана победы», — написал он.

В понедельник, 14 октября, «Страна.ua» сообщила, что 16 октября может пройти внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента страны Владимира Зеленского. Как сообщил источник издания, депутатов парламента попросили оперативно подтвердить присутствие на заседании.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского имеет математическое обоснование. По его словам, украинские власти пока не могут говорить о деталях плана Зеленского, однако он утверждает, что в нем есть логика.