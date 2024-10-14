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17:04, 14 октября 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали возможное внеочередное заседание Рады с участием Зеленского

«Страна.ua»: в октябре пройдет внеочередное заседание Рады с участием Зеленского

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters

На Украине 16 октября может пройти внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента страны Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Депутатов попросили оперативно подтвердить присутствие на заседании», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить иностранцам и гражданам, имеющим близких родственников с российским паспортом, занимать высшие военные должности. Отмечается, что такое решение может войти в противоречие с недавно принятым законом, разрешившим иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в украинской армии.

В октябре украинский парламент в первом чтении принял закон о самовольном оставлении воинской части и дезертирстве. В соответствии с законопроектом, во время действия военного положения военнослужащие, впервые самовольно покинувшие места прохождения службы и добровольно вернувшиеся в ряды украинской армии, будут освобождены от наказания.

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      Александр Курбатов
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