На Украине более 550 населенных пунктов остались без электричества

«Укрэнерго»: на Украине 553 населенных пункта остались без электричества

На Украине более полутысячи населенных пунктов оказались обесточены утром 14 октября. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что без электричества остались 553 населенных пункта. Они находятся в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Ранее в США предрекли «очень суровую» зиму на Украине. Сообщалось, что отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 20 часов в день.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на территории страны. По его словам, энергосистема республики разрушена на 80 процентов.