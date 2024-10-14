Переданные Киеву F-16 получили израильское оборудование

Переданные Киеву F-16 получили израильские контейнеры целеуказания Litening

Истребители F-16, которые передали Киеву, заметили с оборудованием израильского производства на борту. Об этом говорится в материале Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) в журнале «Национальная оборона».

«"Засвеченные" в небе бывшие датские F-16AM несли оборудование израильской разработки. Это пилоны со встроенным комплексом обороны компании Elbit Systems (по два пилона на машину), подвесные контейнеры Litening G4 от Rafael, а также, возможно, нашлемные системы целеуказания JHCMS разработки компании Vision Systems International», — пишут эксперты центра.

В публикации подчеркнули, что речь о прямых поставках израильских систем Украине не идет, но Тель-Авив не мог не знать, что Киев получит самолеты с оборудованием израильской разработки.

Система JHCMS предназначена для использования ракет «воздух-воздух» малой дальности AIM-9 Sidewinder, а контейнер Litening дает возможность применять высокоточные бомбы с лазерным наведением.

В августе издание TWZ писало, что Военно-воздушные силы США перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы на украинских истребителях F-16.