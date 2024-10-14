«План победы» Зеленского покажут в ближайшее время

Посол Украины Макеев: «план победы» Зеленского покажут в ближайшие дни

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского покажут общественности в ближайшие дни. Об этом заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев.

По словам дипломата, в ближайшие дни власти в Киеве объявят детали «плана», который включает в себя дипломатические и экономические шаги. Их целью Макеев называет «заставить Россию пойти на переговоры».

Дипломат добавил, что «план» Зеленского включает в себя пункт о санкциях против России. Подробности этого Макеев не раскрыл.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также пообещал в ближайшие дни представить «план победы», озвученный до этого лидерам западных стран Владимиром Зеленским. Британское издание The Times написало о том, что администрация США отправила президента Украины с его «планом победы» «куда подальше», ограничившись выделением очередной финансовой помощи.