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20:00, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный юморист рассказал о правках в монологах после задержания комика Гаврилова

Комик Пушкин рассказал о правках в монологах после задержания юмориста Гаврилова
Костя Пушкин

Костя Пушкин. Кадр: Владимир Бухаров / YouTube

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин рассказал о необходимости вносить правки в монологи после задержания его коллеги, юмориста Дмитрия Гаврилова. Об этом он порассуждал в подкасте «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

Ведущий подкаста Владимир Бухаров задал комику вопрос о том, менял ли он свой материал после ареста Гаврилова. «Вообще правки надо делать, конечно», — ответил юморист. Пушкин также пошутил, что в его монологах стало больше шуток про Гаврилова.

Ранее суд оштрафовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Юмористу назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

В сентябре журналистка и телеведущая Ксения Собчак предположила, как сложится жизнь Гаврилова после задержания. Она заявила, что юморист может покинуть Россию.

10 сентября сообщалось, что Гаврилов был задержан в Нижнем Новгороде. По данным следствия, в январе 2023 года он опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения.

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      Олег Давыдов
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