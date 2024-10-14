NBC: против P. Diddy подали новые иски по обвинениям в изнасилованиях

Новые гражданские иски по обвинениям в изнасилованиях против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, поданы в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что всего против музыканта было подано пять исковых заявлений. Все инциденты произошли с 1995 по 2021 год. В одном из исков женщина, которой на момент инцидента было 19 лет, утверждает, что артист изнасиловал ее в номере отеля на Манхэттене. Заявители требуют возмещения ущерба.

Ранее стало известно, что процесс над музыкантом назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. В сентябре сообщалось, что Комбс объявил голодовку, так как боится быть отравленным в тюрьме.

Арест музыканта состоялся 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в массе преступлений, в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.