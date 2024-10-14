Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:06, 14 октября 2024Культура

Против P. Diddy подали новые иски по обвинениям в изнасилованиях

NBC: против P. Diddy подали новые иски по обвинениям в изнасилованиях

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Новые гражданские иски по обвинениям в изнасилованиях против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, поданы в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что всего против музыканта было подано пять исковых заявлений. Все инциденты произошли с 1995 по 2021 год. В одном из исков женщина, которой на момент инцидента было 19 лет, утверждает, что артист изнасиловал ее в номере отеля на Манхэттене. Заявители требуют возмещения ущерба.

Ранее стало известно, что процесс над музыкантом назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. В сентябре сообщалось, что Комбс объявил голодовку, так как боится быть отравленным в тюрьме.

Арест музыканта состоялся 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в массе преступлений, в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что Россия пятые сутки прорывает оборону под Курском. Он признал тяжелое положение ВСУ

      Боррель заявил о тщетности попыток принудить Россию к перемирию военным путем

      Дочь Навального устроилась на работу волонтером в штаб Камалы Харрис

      Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

      Против P. Diddy подали новые иски по обвинениям в изнасилованиях

      ВСУ попытались совершить атаку дроном на российский регион

      Известный режиссер высказалась об отличии москвичей от жителей других городов

      «Динамо» разгромило «Спартак» в дерби в КХЛ

      Расходы Чехии на нефть и газ из России превзошли расходы на помощь Украине

      Из здания автовокзала в российском городе эвакуировали людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше