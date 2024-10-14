Путин заявил о важности поддержки людей для власти любого уровня

Путин: доверие и поддержка людей важны для власти любого уровня

Для власти любого уровня очень важно доверие граждан, а также их поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Его слова передает ТАСС.

В свою очередь, глава ЦИК отчиталась о высоком уровне доверия к выборам со стороны избирателей. Она отметила, что в сложных условиях выборы тем более важны, потому что люди «хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть».

Комментируя выборы в приграничных регионах России, Памфилова констатировала, что властям удалось соблюсти баланс между безопасностью и избирательными правами.

В начале сентября в России состоялись выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровнях. Памфилова тогда заявляла, что жалоб на нарушения во время голосования поступило мало, хотя проводилось оно в экстраординарной ситуации. В Кремле назвали прошедшие выборы образцовыми и понятными.