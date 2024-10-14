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09:25, 14 октября 2024Спорт

Россиянин Рублев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился в рейтинге ATP на седьмое место

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россиянин Андрей Рублев опустился на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга Рублев находился на шестой позиции. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, он занимает пятое место. Еще один представитель страны — Карен Хачанов — опустился с 25-го места на 26-е.

Рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер, вторую строчку занимает испанец Карлон Алькарас. На третьей позиции находится немец Александр Зверев.

Ранее Рублев рассказал, что ему угрожала ампутация из-за полученной травмы. Спортсмен не уточнил, о какой части тела идет речь.

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      Алексей Гусев
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