Россиянин Рублев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился в рейтинге ATP на седьмое место

Россиянин Андрей Рублев опустился на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга Рублев находился на шестой позиции. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, он занимает пятое место. Еще один представитель страны — Карен Хачанов — опустился с 25-го места на 26-е.

Рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер, вторую строчку занимает испанец Карлон Алькарас. На третьей позиции находится немец Александр Зверев.

Ранее Рублев рассказал, что ему угрожала ампутация из-за полученной травмы. Спортсмен не уточнил, о какой части тела идет речь.