Самая красивая девушка России рассказала о планах на призовой миллион рублей

«Мисс Россия — 2024» рассказала, что потратит призовой миллион рублей на учебу

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» поделилась планами на денежный приз: она собирается потратить его на учебу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

18-летнюю Валентину Алексееву из Чувашии в октябре признали самой красивой девушкой страны. Обладательница короны предложила подписчикам задать ей вопросы о конкурсе красоты. Один из них спросил Алексееву, на что она потратит призовой миллион рублей, который получила вместе с короной.

«Часть денег я отложу на ординатуру, чтобы получить углубленное образование по специальности. Другую часть выигрыша я вложу в развитие своего благотворительного фонда "Птица счастья"», — ответила «Мисс Россия».

Сейчас девушка учится на первом курсе лечебного факультета в РНИМУ им. Пирогова, занимается балетом и йогой. После победы Алексеева поблагодарила родителей за поддержку и сказала, что надеется достойно представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.