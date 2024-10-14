Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

Рогов: российские военные заняли новые позиции в Каменском Запорожской области

Российские военные продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России заняли новые позиции в селе Каменское. Рогов уточнил, что в населенном пункте ведутся ожесточенные бои.

«Боевые действия на степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Наша армия продвинулась вперед, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — объяснил политик.

11 октября стало известно о выходе российских военных на административную границу Луганской народной республики. Достичь этого удалось в результате успехов армии России в районе Мясожаровки.