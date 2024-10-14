Суд оставил в силе арест сооснователя журнала DOXA по делу о пропаганде терроризма

Мосгорсуд утвердил арест экс-редактора DOXA Арамяна за пропаганду терроризма

Мосгорсуд признал законным заочный арест сооснователя и бывшего редактора журнала DOXA (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Леонида Соловьева.

По словам защитника, решение Басманного районного суда Москвы было оставлено без изменений.

В середине сентября Арамяну заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок его ареста начнет исчисляться с момента задержания на территории России либо с момента экстрадиции на территорию РФ.

Арамяну предъявлено обвинение по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор бывшим редакторам DOXA.