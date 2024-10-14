Тысячи разгневанных жителей популярного города Европы вышли на протест против туристов

The Mirror: тысячи разгневанных жителей Мадрида вышли на протест против туристов

Тысячи разгневанных жителей Мадрида, Испания, вышли на протест против массового туризма в стране. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, недовольные граждане популярного города Европы выступали против увеличения стоимости жилья и негативного влияния туризма на общество. Организаторы протестов заявили, что участие в них приняли 150 тысяч человек, однако данные полиции отличаются — в них говорится лишь о 22 тысячах.

Аналогичные акции прошли в воскресенье, 13 октября, и в Барселоне, куда власти хотят привлечь еще больше туристов.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.