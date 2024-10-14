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07:22, 14 октября 2024Экономика

В Кремле предложили оценить опыт налога на бездетность в СССР

Песков: при обсуждении налога на бездетность нужно проанализировать опыт СССР

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

При обсуждении возможного возвращения налогу на бездетность в Россию необходимо проанализировать советский опыт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

В начале октября депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил пойти по примеру СССР и вернуть налог на бездетность. Парламентарий предложил собранные с этого налога средства перечислять на модернизацию детских домов в стране.

Для оценки успешности такого налога для поддержки рождаемости нужно привлекать специалистов, подчеркнул представитель Кремля. При этом каких-либо деталей инициативы пока не известно.

«На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — подчеркнул Песков.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также призвала авторов идеи о налогах для бездетных не выслуживаться, предлагая несвоевременные инициативы. В беседе с «Лентой.ру» она предложила отдать зарплаты авторов инициативы на поддержку молодых семей, которые испытывают проблемы в обеспечении жильем и другими базовыми ценностями. Перед введением такой меры государство должно предоставить каждому гражданину работу и жилье, заявила она.

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