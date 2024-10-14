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16:53, 14 октября 2024Наука и техника

В России рассказали о поставке вооружения за рубеж

Евтухов: все контракты на поставку российского оружия за рубеж выполняют в срок
Виктор Евтухов

Виктор Евтухов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская сторона в срок выполняет все контракты на поставку вооружения за рубеж. Об этом начальник управления президента России по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, член коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Евтухов рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

«Заказов много, они все, безусловно, выполняются в те сроки, которые оговорены с нашими международными партнерами, которые, несмотря на всю дискредитацию, которая идет в отношении России, несмотря на то, что существует немало в силу санкций, логистических ограничений, валютных ограничений, ограничений по поставкам продукции, все равно они все выполняются в срок в том количестве и в том качестве, которое затребуют наши партнеры», — сказал он.

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В сентябре издание Defense News писало, что Индия закупит 240 турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ. Индия производит АЛ-31ФП по российской лицензии.

В мае глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что заинтересованность иностранных покупателей в российском оружии, которое применяют в ходе проведения специальной военной операции, растет.

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      Даниил Иринин
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