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18:14, 14 октября 2024Силовые структуры

Защита осужденного на три года француза Винатье обжалует его приговор

Защита француза Винатье, осужденного на три года, обжалует его приговор

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Защита француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом), осужденного за уклонение от исполнения законодательства об иноагентах, обжалует приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Винатье был приговорен к трем годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что француз несколько лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Гособвинение запрашивало французу 3,3 года колонии, а защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор.

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