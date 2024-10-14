Защита осужденного на три года француза Винатье обжалует его приговор

Защита француза Винатье, осужденного на три года, обжалует его приговор

Защита француза Лорана Винатье (признан в России иноагентом), осужденного за уклонение от исполнения законодательства об иноагентах, обжалует приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Винатье был приговорен к трем годам колонии общего режима. Следствие и суд установили, что француз несколько лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов.

Гособвинение запрашивало французу 3,3 года колонии, а защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что осужденные за попытку подрыва здания ФСБ в Москве не смогли обжаловать приговор.