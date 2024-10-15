15 октября в России отмечают День адресно-справочной службы ФМС, а в мире — День сельских женщин. Православные вспоминают праведного Федора Ушакова. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 15 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День адресно-справочной службы ФМС РФ
15 октября 1809 года в Москве и Петербурге были созданы конторы адресов в составе городской полиции. На них возлагали две функции: финансовую и полицейскую — скажем, если кто-то хотел устроиться на работу в одной из столиц, контора в обмен на денежные знаки и паспорт выдавала билет на жительство. Без этого документа наниматель не мог заключить договор с сотрудником, иначе его ждал штраф.
До недавнего времени адресные бюро были подразделениями МВД, ГУВД, и УВД, а сегодня этой работой занимаются сотрудники Федеральной миграционной службы РФ.
Праздники в мире
Международный день сельских женщин
Впервые этот День отметили в 2008 году по инициативе ООН. Главная цель — отметить вклад сельских женщин, в том числе принадлежащих к коренным народам, в развитие сельского хозяйства и аграрных районов, а также подчеркнуть их роль в искоренении нищеты и голода.
По данным организации, в среднем женщины составляют более 40 процентов сельскохозяйственной рабочей силы в развивающихся странах. К тому же они берут на себя неоплачиваемую работу: уход за детьми и бытовые дела. Однако женщины в сельской местности, как правило, ограничены в правах на владение землей, а их труд оплачивается ниже.
Международный день белой трости
Впервые День отметили в 1970-м году с целью обратить внимание общественности на проблемы и нужды незрячих людей. По данным Международного агентства по предотвращению слепоты, 43 миллиона человек по всему миру являются слепыми. Помимо бытовых неудобств, слепота — еще и большое финансовое бремя, так как незрячим людям намного труднее найти хорошую работу и самостоятельно обеспечивать себя.
Какие еще праздники отмечают в мире 15 октября
- Всемирный день борьбы с раком молочной железы;
- Всемирный день мытья рук;
- День импровизатора;
- День учителя в Бразилии;
- День студента в Индии.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти праведного воина Феодора Ушакова
Адмирал российского флота, генерал Феодор Ушаков был канонизирован в 2001 году. В историю он вошел как полководец, не проигравший ни одного боя, уничтоживший десятки турецких кораблей и сразивший сотни вражеских моряков. При жизни Ушаков не постригся в монахи, не был богословом, однако Церковь чтит его как праведника и благотворителя.
Уже будучи в отставке, Ушаков жертвовал большие деньги на благо Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Во время Великого поста он жил там неделями и вместе с братией стоял на длительных службах. В быту адмирал был скромен и, несмотря на привилегии, жил как простой селянин. Ушаков никогда не был женат, за женщин не дрался на дуэлях — словом, для Церкви он является примером христианина, который, несмотря на свое положение, сумел отказаться от мирских соблазнов и интриг.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 октября
- День памяти Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста;
- День памяти благоверной княгини Анны Кашинской;
- День памяти преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца;
- День памяти мучеников Давида и Константина, князей Арагветских;
- День памяти мученицы Александры Булгаковой.
Приметы на 15 октября
В народном календаре 15 октября — Куприянов день. Святым Киприану, Иустине и Феоктисту молились, чтобы защититься от злых духов.
- Ярко одеться в Куприянов день — удачу потерять;
- Нельзя оставлять некрещеного ребенка в комнате одного — его могут напугать нечистые силы;
- Ночевать в чужом доме — к проблемам в быту.
Кто родился 15 октября
Михаил Лермонтов (1814-1841)
Сегодня — 210 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова. Многие его произведения — неотъемлемая часть школьной программы: роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри» и «Демон», стихотворение «Бородино» и другие.
Творчество Лермонтова получило большой отклик в кинематографе, симфоническом и оперном искусстве. Целый ряд его стихов сегодня исполняются как романсы.
Фридрих Ницше (1844-1900)
Идеи немецкого философа оказали огромное влияние на культуру и философию, а его труды до сих пор активно изучаются и находят переосмысление в искусстве.
Ницше является автором концепции «сверхчеловека» — союза «твари и творца», который преодолевает слабость и упадок человеческой природы, тем самым достигая наивысшей точки своего развития.
Кто еще родился 15 октября
- Мишель Фуко (1926-1984) — французский философ, создатель первой во Франции кафедры психоанализа;
- Алексей Кольцов (1809-1842) — русский поэт;
- Илья Ильф (1897-1937) — советский писатель, один из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»;
- Николай Басков (48 лет) — эстрадный и оперный певец, народный артист России.