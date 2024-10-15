Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 15 октября 2024Россия

15 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Kham / Reuters

15 октября в России отмечают День адресно-справочной службы ФМС, а в мире — День сельских женщин. Православные вспоминают праведного Федора Ушакова. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 15 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День адресно-справочной службы ФМС РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

15 октября 1809 года в Москве и Петербурге были созданы конторы адресов в составе городской полиции. На них возлагали две функции: финансовую и полицейскую — скажем, если кто-то хотел устроиться на работу в одной из столиц, контора в обмен на денежные знаки и паспорт выдавала билет на жительство. Без этого документа наниматель не мог заключить договор с сотрудником, иначе его ждал штраф.

До недавнего времени адресные бюро были подразделениями МВД, ГУВД, и УВД, а сегодня этой работой занимаются сотрудники Федеральной миграционной службы РФ.

Праздники в мире

Международный день сельских женщин

Впервые этот День отметили в 2008 году по инициативе ООН. Главная цель — отметить вклад сельских женщин, в том числе принадлежащих к коренным народам, в развитие сельского хозяйства и аграрных районов, а также подчеркнуть их роль в искоренении нищеты и голода.

По данным организации, в среднем женщины составляют более 40 процентов сельскохозяйственной рабочей силы в развивающихся странах. К тому же они берут на себя неоплачиваемую работу: уход за детьми и бытовые дела. Однако женщины в сельской местности, как правило, ограничены в правах на владение землей, а их труд оплачивается ниже.

Фото: Stringer / Reuters

Международный день белой трости

Впервые День отметили в 1970-м году с целью обратить внимание общественности на проблемы и нужды незрячих людей. По данным Международного агентства по предотвращению слепоты, 43 миллиона человек по всему миру являются слепыми. Помимо бытовых неудобств, слепота — еще и большое финансовое бремя, так как незрячим людям намного труднее найти хорошую работу и самостоятельно обеспечивать себя.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 октября

  • Всемирный день борьбы с раком молочной железы;
  • Всемирный день мытья рук;
  • День импровизатора;
  • День учителя в Бразилии;
  • День студента в Индии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти праведного воина Феодора Ушакова

Фото: Public domain / Wikipedia

Адмирал российского флота, генерал Феодор Ушаков был канонизирован в 2001 году. В историю он вошел как полководец, не проигравший ни одного боя, уничтоживший десятки турецких кораблей и сразивший сотни вражеских моряков. При жизни Ушаков не постригся в монахи, не был богословом, однако Церковь чтит его как праведника и благотворителя.

Уже будучи в отставке, Ушаков жертвовал большие деньги на благо Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Во время Великого поста он жил там неделями и вместе с братией стоял на длительных службах. В быту адмирал был скромен и, несмотря на привилегии, жил как простой селянин. Ушаков никогда не был женат, за женщин не дрался на дуэлях — словом, для Церкви он является примером христианина, который, несмотря на свое положение, сумел отказаться от мирских соблазнов и интриг.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 октября

  • День памяти Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста;
  • День памяти благоверной княгини Анны Кашинской;
  • День памяти преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца;
  • День памяти мучеников Давида и Константина, князей Арагветских;
  • День памяти мученицы Александры Булгаковой.

Приметы на 15 октября

В народном календаре 15 октября — Куприянов день. Святым Киприану, Иустине и Феоктисту молились, чтобы защититься от злых духов.

  • Ярко одеться в Куприянов день — удачу потерять;
  • Нельзя оставлять некрещеного ребенка в комнате одного — его могут напугать нечистые силы;
  • Ночевать в чужом доме — к проблемам в быту.

Кто родился 15 октября

Михаил Лермонтов (1814-1841)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Сегодня — 210 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова. Многие его произведения — неотъемлемая часть школьной программы: роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри» и «Демон», стихотворение «Бородино» и другие.

Творчество Лермонтова получило большой отклик в кинематографе, симфоническом и оперном искусстве. Целый ряд его стихов сегодня исполняются как романсы.

Фридрих Ницше (1844-1900)

Идеи немецкого философа оказали огромное влияние на культуру и философию, а его труды до сих пор активно изучаются и находят переосмысление в искусстве.

Ницше является автором концепции «сверхчеловека» — союза «твари и творца», который преодолевает слабость и упадок человеческой природы, тем самым достигая наивысшей точки своего развития.

Кто еще родился 15 октября

  • Мишель Фуко (1926-1984) — французский философ, создатель первой во Франции кафедры психоанализа;
  • Алексей Кольцов (1809-1842) — русский поэт;
  • Илья Ильф (1897-1937) — советский писатель, один из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»;
  • Николай Басков (48 лет) — эстрадный и оперный певец, народный артист России.

Что думаешь? Оцени!
      Валерия Княгинина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил ратифицировать договор с КНДР о взаимопомощи. Что входит в соглашение?

      Жирков заявил о непонимании молодежи

      Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

      Молодежь ходит в офис в пижаме, а звезды наряжаются в халаты. Почему они носят домашние вещи и раздражают всех вокруг?

      В Нидерландах рассказали о планах закупить 46 танков Leopard 2

      Олимпийский чемпион перенес заражение крови после допинг-контроля

      В США заявили о необходимости вывода войск ВСУ с территории Курской области

      Раскрыты письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

      ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в российском регионе

      Мать задержанной в Одессе женщины с флагом России прокомментировала ситуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше