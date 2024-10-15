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15:10, 15 октября 2024Наука и техника

Российские бойцы применили «Беглянку» для эвакуации «Мотолыги»

МО: российские бойцы применили «Беглянку» для эвакуации МТ-ЛБ в зоне СВО

Кадр: Минобороны России

Российские бойцы применили легкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л «Беглянка» для эвакуации гусеничного тягача МТ-ЛБ, который называют «Мотолыгой», в зоне проведения спецоперации (СВО). Соответствующий ролик показало Министерство обороны (МО) России.

«Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью бронированной ремонтно-эвакуационной машины легкого класса эвакуировали МТ-ЛБ с линии боевого соприкосновения и провели его ремонт в полевых условиях», — говорится в сообщении.

Экипаж БРЭМ-Л оперативно совершил марш к месту поломки МТ-ЛБ и доставил машину на полевой сборный пункт, где специалисты ремонтно-эвакуационного подразделения отремонтировали ее. Во время эвакуации бойцы выставляют посты воздушного наблюдения со средствами радиоэлектронной борьбы для защиты экипажей от дронов.

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БРЭМ-Л построена на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Машина оснащена крановой установкой, тяговой лебедкой, сошником-бульдозером и оборудованием для электросварки. Для защиты от атак FPV-дронов «Беглянка» получила решетчатые экраны.

В августе стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал военным партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М на шасси танка Т-90.

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      Даниил Иринин
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