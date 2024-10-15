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02:00, 15 октября 2024Из жизни

У учительницы отобрали лицензию на преподавание после секса с учеником

Фото: Unsplash

В США помощницу учителя лишили лицензии на преподавание из-за интимных отношений со школьником. Об этом пишет Daily Voice.

27-летняя Мишель Джейкоби была помощницей учителя и руководителем школьного оркестра в средней школе Риверсайд в штате Нью-Джерси. В 2023 году выяснилось, что она два года состояла в отношениях с подростком. Они встречались дома у Джейкоби и неоднократно занимались сексом.

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Когда об этом стало известно, Джейкоби арестовали и отстранили от работы в школе. Ее полномочия заменяющего учителя, действовавшие до декабря 2027 года, были аннулированы.

Ранее 39-летняя жительница США призналась в совращении двух 15-летних игроков хоккейной команды. Женщина познакомилась с будущими жертвами в отеле, где останавливались юные спортсмены.

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      Алиса Дмитриева
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