У учительницы отобрали лицензию на преподавание после секса с учеником

В США помощницу учителя лишили лицензии на преподавание из-за интимных отношений со школьником. Об этом пишет Daily Voice.

27-летняя Мишель Джейкоби была помощницей учителя и руководителем школьного оркестра в средней школе Риверсайд в штате Нью-Джерси. В 2023 году выяснилось, что она два года состояла в отношениях с подростком. Они встречались дома у Джейкоби и неоднократно занимались сексом.

Когда об этом стало известно, Джейкоби арестовали и отстранили от работы в школе. Ее полномочия заменяющего учителя, действовавшие до декабря 2027 года, были аннулированы.

Ранее 39-летняя жительница США призналась в совращении двух 15-летних игроков хоккейной команды. Женщина познакомилась с будущими жертвами в отеле, где останавливались юные спортсмены.