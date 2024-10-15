На Украине назвали эскалацию конфликта единственным способом противостоять России

Экс-посол Украины в США Чалый: Киев может ответить Москве эскалацией конфликта

Киев может ответить Москве лишь эскалацией конфликта и вовлечением в него третьих стран. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Чалый уверен, что Украине следует втягивать в конфликт другие страны. «Я уверен, что мир наступит после эскалации, а не наоборот», — заявил экс-дипломат.

Он добавил, что если Украина покажет, что на ее стороне выступят Польша, Литва, Франция и США, то Россия якобы начнет сдаваться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теперь Запад допускает потерю Украиной территорий в расчете втянуть страну в НАТО.