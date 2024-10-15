В Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника бизнесмена

Прокуратура Москвы: задержан подозреваемый в подрыве машины предпринимателя

В Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника предпринимателя Виктора Мишачева, им оказался житель столицы 1973 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс- службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Она уточнила, что подозреваемый задержан при координирующей роли прокуратуры Москвы, расследование находится на контроле.

Информацию подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что сотрудники Московского уголовного розыска задержали по горячим следам подозреваемого в совершении преступления на юго-западе столицы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания», — заявила Волк. Она добавила, что в ближайшее время мужчина будет передан следователям.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте автомобиля бизнесмена.

В результате взрыва пострадали три человека — Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в припаркованную рядом машину. У предпринимателя частично оторвало руку, также у него открытый перелом. Сосед получил осколочное ранение бедра, у ребенка — рассечение головы.