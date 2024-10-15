Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 15 октября 2024Мир

В польском городе осквернили памятник жертвам Волыни

Секерка: памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вице-директор Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка заявил, что памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском городе Вроцлав. Его слова приводит агентство РАР.

Секерка уточнил, что на памятнике написали бандеровский лозунг, который одобряет зверства пособников нацистов из Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, был также нарисован красно-черный флаг.

Материалы по теме:
«Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню
«Остальных надо затерроризировать»Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню
16 июля 2016
«Наша влада буде страшною!» Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
«Наша влада буде страшною!»Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
30 сентября 2018

«Я абсолютно не утверждаю, что это были какие-то украинские националисты, которые вдруг дали о себе знать, хотя, конечно, это тоже не исключено. Но, скорее всего, это провокация третьих лиц», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Польше захотели поставить перед Украиной условие для вступления в Евросоюз. В частности, Варшава имеет право потребовать у Киева эксгумировать жертв Волынской резни. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заверял, что Украина не вступит в ЕС до решения вопроса эксгумации жертв Волынской резни.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

      Адвокат Мбаппе прокомментировала обвинения в изнасиловании в адрес футболиста

      На Украине признали нехватку систем ПВО и снарядов

      Захарова обвинила США в эскалации конфликта на Корейском полуострове

      В Турции нашли тело пропавшей россиянки

      Отставной полковник СБУ допустил окружение группировки ВСУ под Купянском

      Беспилотник повредил жилой дом в Краснодарском крае

      Раскрыты последствия возможной войны США и Ирана

      На Украине заявили о разрыве фронта

      Российские военные уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше