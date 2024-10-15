В польском городе осквернили памятник жертвам Волыни

Секерка: памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском Вроцлаве

Вице-директор Ассоциации памяти жертв украинских националистов Михал Секерка заявил, что памятник жертвам Волынской резни осквернили в польском городе Вроцлав. Его слова приводит агентство РАР.

Секерка уточнил, что на памятнике написали бандеровский лозунг, который одобряет зверства пособников нацистов из Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, был также нарисован красно-черный флаг.

«Я абсолютно не утверждаю, что это были какие-то украинские националисты, которые вдруг дали о себе знать, хотя, конечно, это тоже не исключено. Но, скорее всего, это провокация третьих лиц», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Польше захотели поставить перед Украиной условие для вступления в Евросоюз. В частности, Варшава имеет право потребовать у Киева эксгумировать жертв Волынской резни. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заверял, что Украина не вступит в ЕС до решения вопроса эксгумации жертв Волынской резни.