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19:18, 15 октября 2024Моя страна

Японский журавль нашел в Приморье место для зимовки

Редкий японский журавль не смог улететь с сородичами на юг и остался в Приморье

Фото: Jacky Chen / Reuters

Японский журавль нашел в Приморье место для зимовки. Об этом пишет РИА VladNews со ссылкой на реабилитационный центр «Тигр».

По словам специалистов, редкая птица не смогла улететь со своими сородичами на юг и осталась в регионе. «Одну из самых редких птиц — японского журавля нам передали сотрудники Ханкайского заповедника. Журавль перезимует в Центре, а весной он сможет вернуться в свой родной дом», — рассказали они.

Также сотрудники реабилитационного центра объяснили, что данный вид журавлей является самым крупным. Их рост составляет 158 сантиметров, а вес — от 7,5 до 10 килограммов. При этом общая численность японских журавлей оценивается в 1700-2000 особей.

Ранее сообщалось, что венценосные журавли, живущие в нижегородском зоопарке «Лимпопо», стали родителями. Самка Ньянга снесла яйца с разницей в один день и сразу стала их высиживать. Уточнялось, что у журавлей яйца высиживают сразу оба родителя, поэтому самец по имени Квандо помогал самке и подменял ее, когда она отлучалась.

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      Мария Винар
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