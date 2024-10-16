Американского киберспортсмена осудили за оскорбление России

Gaimin Gladiators осудила киберспортсмена Каллахана за оскорбление России

Киберспортивная организация Gaimin Gladiators осудила американского игрока по компьютерной игре Dota 2 Квинна Quinn Каллахана, который ранее оскорбительно высказался в адрес России. Об этом сообщается на странице X организации.

В компании заявили, что высказывания Quinn не были направлены против российского народа в целом и были вырваны из контекста. При этом в Gaimin Gladiators выразили убежденность в том, что в киберспорте нет места оскорбительным высказываниям, направленным против какой-либо конкретной группы людей.

Каллахан позволил себе оскорбительные высказывания о России во время спора с игроком Егором egxrdemxn Миллером из Казахстана. При этом незадолго до этого американец играл в Gaimin Gladiators вместе с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым.

Ранее игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere не пожали руки россиянам из Virtus.pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2, проходящем в Рио-де-Жанейро. Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0.