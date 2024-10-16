Депутаты захотели изменить статус Банка России

ТАСС: Банк России призвали сделать федеральным органом власти

На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект, который предполагает изменение статуса Банка России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду», представители которой и выступили авторами этого документа.

По их мнению, в законе «О Центральном банке Российской Федерации» следует указать, что Банк России — это федеральный орган государственной власти. Кроме того, перечень его целей призывают пополнить пунктом о социально-экономическом развитии РФ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Банк России по своей природе и исполняемым им функциям уже федеральный орган, но в действующем законодательстве этого не указано. Как следствие, возникают «многочисленные недоразумения», недопонимания и инсинуации.

В 2018 году с призывами об изменении статуса Банка России выступал Союз вкладчиков России, который даже предлагал провести с этой целью референдум.

Свою позицию сторонники таких шагов обосновывали тем, что деятельность ЦБ неподнадзорна каким-либо государственным институтам. Более того, решения регулятора нельзя оспорить в государственных учреждениях, а все законы, затрагивающие деятельность Банка России, направляются к нему же на заключение.