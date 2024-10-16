Двое вступивших в ряды добровольцев российских вице-губернаторов приступили к службе

Ставшие добровольцами белгородские вице-губернаторы приступили к службе

Вступившие в ряды добровольцев вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц приступили к исполнению обязанностей. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В начале октября оба чиновника присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

«Я думаю, многие возьмут с нас пример и тоже будут нести службу в этом подразделении», — сказал Лоренц на опубликованном военным ведомством видео. Свое решение стать добровольцем он объяснил напряженной ситуацией в российском приграничье.

Ранее власти Белгородской области сообщили о нехватке чиновников из-за их отбытия на специальную военную операцию. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что ряды добровольческих подразделений пополняют не только мужчины. Так, недавно в ряды батальона «Барс» вступила первая женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко, отметил губернатор.