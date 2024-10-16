Гимнастка-чемпионка Батыршина рассказала об экстренной операции

Призер Олимпиады по гимнастике Батыршина рассказала об операции на колено

Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала об экстренной операции. Ее слова приводит Sport24.

Экс-спортсменка заявила, что у нее в колене началось инфекционное воспаление. «Колено распухло до невероятных размеров, было горячее. На второй уже не смогла ходить, а на третий уже выла от боли. Было невозможно пошевелиться», — поделилась она.

Ранее Батыршина рассказала о финансовых трудностях во время спортивной карьеры. Она заявила, что после распада СССР переехала из Ташкента в Новогорск без родителей вместе с Винер. Гимнастка призналась, что жить одной было трудно.

Батыршина — серебряный призер Олимпийских игр-1996. В ее активе также семь побед на чемпионатах мира и пять — на чемпионатах Европы.