Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию, если его угрожают убить

В Кремле отреагировали на угрозы о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал ему обратиться в полицию.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

Так в Кремле впервые отреагировали на заявления Кадырова о якобы появившейся у него информации о готовившемся сенатором и депутатами покушении. При этом Песков добавил, что о сути конфликта между Кадыровым и парламентариями ему сказать нечего.

Кадыров назвал заказчиками покушения депутатов Барахоева и Курбанова

О готовившейся попытке покушения Кадыров заявил в октябре во время совещания с представителями силового блока Чечни.

По его словам, за организацией покушения стоят депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов. В том случае, если они не докажут обратное, глава Чечни пообещал объявить им кровную месть.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

«Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на расправу с главой Чечни — прим. «Ленты.ру»). Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил Кадыров.

В 2011 году глава Чечни объявил о полном искоренении практики кровной мести в республике и роспуске примирительных комиссий, тем не менее сам он угрожал кровной местью своим противникам — например, террористам.

Барахоев ответил на обвинения Кадырова

Позже депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев выступил с заявлением. Он отверг все обвинения, высказанные чеченским главой.

По словам Барахоева, он не имеет никакого отношения к ситуации. Он прокомментировал заявление Кадырова на встрече с общественностью в Малгобеке.

«Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — заявил депутат.

Сенатор Сулейман Керимов, которого глава Чечни также назвал организатором возможного покушения, является одним из богатейших российских бизнесменов. Летом сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании и назвал Керимова покровителем «партнеров» бывшей супруги в деле Wildberries.

Кадыров занял сторону мужа владелицы и поручил разобраться с «рейдерским захватом» депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. «И в этом вопросе я дойду до конца», — подчеркнул Кадыров.