Межгосударственный авиационный комитет (МАК) составил промежуточный отчет о причинах крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке 31 августа. Подробности документа раскрыло агентство ТАСС.
В МАК допустили крушение Ми-8 по двум причинам
Согласно отчету МАК, причиной крушения Ми-8 стали плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в этих условиях. В документе содержатся факты, что в момент аварии стояла низкая облачность. Скриншот с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово, в 30 километрах от которого в горах упал вертолет показывает, что горы были полностью закрыты туманом.
Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы
Кроме того, командир Ми-8 не имел допуска к полетам по приборам. Также известно, что в последнее время все аварии с вертолетами «Витязь-аэро» происходили из-за сложных метеоусловий.
В штабе по ликвидации последствий катастрофы ранее заявляли, что крушение вертолета могла спровоцировать ошибка пилотирования в условиях тумана. «В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», — сказали эксперты.
Эксперты продолжат расследовать случившееся
МАК призвал провести с летчиками занятия по анализу метеоусловий и порядку принятия решения, а также по действиям при попадании в метеоусловия, к которым экипаж не готов. По мнению экспертов, экипажу необходимо знать, как выводить воздушное судно из необычного углового положения по приборам.
Представленная в промежуточном отчете (предварительной справке) информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований
Расследование крушения продолжается. В МАК сформируют окончательный отчет со всеми выводами.
Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, в каком состоянии находятся бортовые самописцы разбившегося вертолета Ми-8. Он назвал их состояние удовлетворительным. До этого сообщалось, что Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», которая владела разбившимся Ми-8.
Все находившиеся на борту погибли
31 августа вертолет Ми-8, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, потерпел крушение на Камчатке. Восточное межрегиональное СУТ СК России назвало техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными причинами крушения.
До этого ТАСС сообщил, что пропавший Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства обнаружили у горного массива вулкана Вачкажец.
22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Вторник, 3 сентября, объявляли на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. На месте крушения вертолета завершили спасательную операцию: там нашли всех жертв происшествия.
Генерального директора и замдиректора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктора Сиротина освободили от занимаемых должностей после крушения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что после трагедии необходимо сделать выводы.