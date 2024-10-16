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05:51, 16 октября 2024Россия

В МАК назвали причины крушения Ми-8 на Камчатке. Почему вертолет разбился?

МАК: вертолет Ми-8 упал на Камчатке 31 августа из-за погоды и ошибки командира

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) составил промежуточный отчет о причинах крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке 31 августа. Подробности документа раскрыло агентство ТАСС.

В МАК допустили крушение Ми-8 по двум причинам

Согласно отчету МАК, причиной крушения Ми-8 стали плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в этих условиях. В документе содержатся факты, что в момент аварии стояла низкая облачность. Скриншот с камеры видеонаблюдения аэропорта Елизово, в 30 километрах от которого в горах упал вертолет показывает, что горы были полностью закрыты туманом.

Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы

МАК

Кроме того, командир Ми-8 не имел допуска к полетам по приборам. Также известно, что в последнее время все аварии с вертолетами «Витязь-аэро» происходили из-за сложных метеоусловий.

В штабе по ликвидации последствий катастрофы ранее заявляли, что крушение вертолета могла спровоцировать ошибка пилотирования в условиях тумана. «В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», — сказали эксперты.

Эксперты продолжат расследовать случившееся

МАК призвал провести с летчиками занятия по анализу метеоусловий и порядку принятия решения, а также по действиям при попадании в метеоусловия, к которым экипаж не готов. По мнению экспертов, экипажу необходимо знать, как выводить воздушное судно из необычного углового положения по приборам.

Представленная в промежуточном отчете (предварительной справке) информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований

МАК

Расследование крушения продолжается. В МАК сформируют окончательный отчет со всеми выводами.

Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, в каком состоянии находятся бортовые самописцы разбившегося вертолета Ми-8. Он назвал их состояние удовлетворительным. До этого сообщалось, что Росавиация проверяет компанию «Витязь-Аэро», которая владела разбившимся Ми-8.

Все находившиеся на борту погибли

31 августа вертолет Ми-8, направлявшийся в поселок Николаевка Елизовского района, потерпел крушение на Камчатке. Восточное межрегиональное СУТ СК России назвало техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными причинами крушения.

До этого ТАСС сообщил, что пропавший Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства обнаружили у горного массива вулкана Вачкажец.

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22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Вторник, 3 сентября, объявляли на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. На месте крушения вертолета завершили спасательную операцию: там нашли всех жертв происшествия.

Генерального директора и замдиректора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» Виктора Сиротина освободили от занимаемых должностей после крушения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что после трагедии необходимо сделать выводы.

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      Марина Совина
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