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08:44, 16 октября 2024Россия

Миссия по эвакуации погибших российских альпинистов в Непале завершилась

Высотная миссия по эвакуации погибших в Непале альпинистов РФ завершилась

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию альпинизма Ленинградской области.

Специалисты компании Heli Everest закончили эвакуацию пяти тел погибших альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь на высоте 4650 метров, куда вернулись и спасатели.

«Высотная миссия завершена, сейчас продолжается работа по доставке тел в Катманду», — заявили в федерации, сославшись на заявление руководителя компании Heli Everest Таши Лакра Шерпа.

Ранее сообщалось, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Предположительно, они отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

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      Марина Совина
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