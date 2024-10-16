Надеявшегося на диаспору похитителя россиянки арестовали

В Саратове изменили меру пресечения на арест обвиняемому в похищении девушки

В Саратове суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на арест 36-летнему местному жителю Зауру Мамедову, обвиняемому в похищении 21-летней знакомой. Об этом сообщает ТАСС.

Мамедов арестован до 3 декабря. На его аресте настаивал адвокат потерпевшей. По его словам, обвиняемый может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей и саму пострадавшую.

По версии следствия, 25 сентября злоумышленник похитил знакомую из учебного заведения в Саратове и против воли студентки увез ее в Сочи. Через несколько дней девушке удалось вернуться домой. Позже фигурант под предлогом забрать совместно купленный автомобиль предложил пострадавшей встретиться на набережной в Саратове. Девушка согласилась, но приехала с родителями и друзьями. Это разозлило обвиняемого, поэтому он на своей машине специально врезался в автомобиль родителей девушки.

Член комиссии общественной палаты области по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, председатель общественной организации «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Саратовской области» Владимир Мурадов заявил, что Мамедов ощущал свою безнаказанность и надеялся на защиту диаспоры. Мурадов подчеркнул, что мужчина должен быть наказан по всей строгости закона.

Ранее в Саратовской области силовики задержали двоих мужчин за нападение на семью и похищение двух школьниц.