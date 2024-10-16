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02:01, 16 октября 2024Из жизни

Очередную надзирательницу из печально известной тюрьмы обвинили в отношениях с заключенным

Тюремную надзирательницу обвинили в незаконных отношениях с заключенным

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Очередная сотрудница печально известной британской тюрьмы Berwyn, расположенной в городе Ресем, Уэльс, предстала перед судом за незаконные отношения с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летнюю Джессику Макклири обвиняют в неподобающем поведении при несении государственной службы. Утверждается, что тюремная надзирательница вступила в неправомерную связь с заключенным по имени Леви Уикс. Это произошло в период с 25 октября по 4 ноября 2023 года.

Прокурор Джастин Эспи сообщил, что об отношениях Макклири и Уикса узнали благодаря тому, что обнаружили их любовные записки. Надзирательницу отпустили под залог. Она предстанет перед судом в ноябре.

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Макклири стала не первой надзирательницей Berwyn, вступившей в отношения с заключенным. Согласно данным от марта 2023 года, с 2019 года из этой тюрьмы уволили более 18 сотрудниц за неподобающие отношения с преступниками.

Глава профсоюза сотрудников британских тюрем Марк Фейрхерст заявил, что на работу в исправительные учреждения часто принимают «не тех женщин». «Сотрудников берут даже без личного собеседования, — утверждает он. — Все делается через Zoom».

Тюрьма Berwyn известна комфортными условиями, созданными для заключенных. В каждой камере имеется отдельный туалет, на окнах нет решеток, можно смотреть телевизор или пользоваться телефонами и ноутбуками.

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      Алиса Дмитриева
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