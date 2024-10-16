Александр Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился двумя ассистами в домашней встрече регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Игра прошла в ночь на среду, 16 октября, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Болельщики отреагировали на достижение Овечкина аплодисментами.

Овечкин — второй россиянин, который достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ. Первым стал Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс», который 11 октября преодолел отметку в 800 ассистов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.