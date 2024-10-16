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03:08, 16 октября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной

РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может платить налоги на Украине. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица, — прим. "Ленты.ру")», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы вместе с ним учредил 12 компаний. Две фирмы ликвидированы. Остальные десять функционируют в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.

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      Марина Совина
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