Подозреваемый в покушении на бизнесмена в Москве учредил с ним 12 компаний

«Спарк»: подозреваемый в покушении на Мишачева в Москве учредил 12 компаний

Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы вместе с ним учредил 12 компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы «Спарк».

Уточняется, что две фирмы ликвидированы. Остальные десять функционируют в сфере общепита, баров и организации мероприятий.

География совместного бизнеса распространяется на Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловскую область. В трех компаниях — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — мужчины обладают равными долями в размере 25 процентов. В двух последних Мишачев также обозначен генеральным директором.

Ранее у подозреваемого в покушении на Мишачева москвича Виталия прошли обыски: у него нашли схрон с оружием. «Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — сообщили в СК РФ.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank. Автомобиль принадлежал 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте машины.

