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18:23, 16 октября 2024Спорт

Появились подробности в деле об обвинениях в изнасиловании в адрес Мбаппе

Адвокат: в Швеции организовали слежку, чтобы испортить репутацию Мбаппе

Фото: Susana Vera / Reuters

Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала подробности в деле об обвинениях в изнасиловании в адрес футболиста. Ее слова приводит RMC Sport.

Кану-Бернар заявила, что в Швеции была организована целая акция со слежкой с целью испортить репутацию футболиста. «Подача жалобы — это одно, другое дело — освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени», — добавила она.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

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      Анастасия Борисова
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