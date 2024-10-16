Пресеклось движение кораблей по важнейшему морскому пути

Минтранс Турции: движение судов через Босфор приостановили из-за тумана

Плотный туман стал причиной того, что движение судов через пролив Босфор было приостановлено в обоих направлениях. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство транспорта Турции.

Кроме того, отменены рейсы паромов, которые ходили внутри пролива между его побережьями.

До этого, 12 октября, турецкое управление береговой охраны остановило движение по Босфору, из-за сломавшегося сухогруза, который направлялся из Израиля в Болгарию. А в начале октября в этом проливе столкнулись два сухогруза.

Временно прекращался проход судов через Босфор и в последних числах августа. Тогда причиной этого стала поломка танкера шедшего под флагом Панамы, у которого вышел из строя двигатель.