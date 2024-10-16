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14:27, 16 октября 2024Экономика

Проигрыш «Почты России» в конкуренции с маркетплейсами объяснили

Греф: «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам из-за регулирования

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам из-за регулирования. Такое объяснение в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis представил глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит РБК.

По мнению Грефа, регулирование деятельности почтового оператора настолько жесткое и настолько тяжелое, что у них не было шансов эту конкуренцию выиграть. С учетом конкуренции на рынке нужно было бы ставить всех представителей отрасли в одинаковые, но так, «чтобы на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у «Почты».

Сейчас оператор не может привлекать самозанятых для доставки, и вместе с тем обязан нести социальные функции. Кроме того, для организации установлены ограничения на «растаможку» товаров. Чтобы дать «Почте» возможность вырваться из своей исторической роли и модели бизнеса, нужно освободить ее от подобного жесткого регулирования, пояснил глава Сбера.

На высшем уровне о проблемах «Почты России» заговорили осенью 2023 года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в компании растет финансовая дыра, но при этом никто не принимает мер, что грозит превращением дыры в финансовую яму.

В 2022 году «Почта России» получила убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. Общий размер ее долга на тот момент вырос до 153,3 миллиарда рублей. В течение следующего года эту цифру удалось сократить более чем на 20 миллиардов рублей.

Гендиректор почтового оператора Михаил Волков утверждает, что в 2024 году позитивный тренд продолжится. Компания якобы смогла одновременно сохранить государственную и социальную функции, обновлять и модернизировать отделения, запустить новые услуги и повысить зарплаты персоналу.

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      Вячеслав Агапов
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