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18:02, 16 октября 2024Культура

Рэпер P.Diddy впервые после ареста опубликовал пост в соцсетях

Ожидающий суда рэпер P.Diddy обратился к своей дочери в день ее рождения

Фото: Jemal Countess / Stringer / Getty images

Рэпер и продюсер Шон Комбс (настоящее имя P.DIddy) поздравил дочь с днем рождения, опубликовав первый пост в социальных сетях с момента своего ареста. Публикацию он разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В посте он обратился к своей младшей дочери Лав, которой исполнилось всего два года. Ожидающий суда по делу о торговле людьми и сексуальных преступлениях музыкант также прикрепил серию фотографий, на которых изображена девочка.

«С днем рождения, малышка Лав, папочка тебя любит!» — написал Комбс.

У P.DIddy всего семеро детей, для некоторых из них он является единственным родителем. Самый старший из них, сын Джастин, родился у Комбса в 1993 году в отношениях с дизайнером Мисой Хилтон-Брим. Кроме того, у музыканта есть внебрачная дочь Шанс, которую в 2006 году родила девушка Сара Чепмен.

Ранее стало известно, что адвокаты Комбса впервые дали официальный комментарий по обвинениям рэпера в изнасилованиях.

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      Андрей Шеньшаков
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