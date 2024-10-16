Россиянин Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»

Россиянин Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»

Российский автогонщик Никита Мазепин объявил о завершении карьеры в «Формуле-1». Он сделал заявление в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен отметил, что не будет пытаться вернуться в серию. «Пришло время смотреть вперед, а не оглядываться назад. Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека», — отметил Мазепин.

13 сентября власти Европейского союза сняли санкции с Мазепина. В марте 2022-го американская команда «Формулы-1» Haas разорвала с ним контракт.

В составе команды Мазепин провел сезон-2021. Он занял 21-е место в общем зачете, а лучшим результатом россиянина стало 14-е место на Гран-при Азербайджана.