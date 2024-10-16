Российские бойцы применили роботизированный «Фагот» в зоне СВО

МО: бойцы группировки «Днепр» применили роботизированный ПТРК «Фагот» в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Днепр» применили установленный на роботизированную платформу противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Роботизированный «Фагот» и FPV-дроны применили для поражения артиллерии и укреплений Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. После атаки дронов бойцы поразили позиции противника противотанковой ракетой.

«Боевые задачи на Ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ранее роботизированный ПТРК прошел различные боевые испытания. Дистанционно управляемая машина получила гусеничное шасси, обеспечивающее высокую проходимость. Робот позволяет поражать огневые точки, технику и укрепления противника с минимальным риском для оператора.

В августе стало известно, что компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Модификацию машины с ПТРК испытали на полигоне.