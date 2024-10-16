Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:50, 16 октября 2024Наука и техника

Российские бойцы применили роботизированный «Фагот» в зоне СВО

МО: бойцы группировки «Днепр» применили роботизированный ПТРК «Фагот» в зоне СВО

Фото: Виталий Невар /  РИА Новости

Бойцы группировки войск «Днепр» применили установленный на роботизированную платформу противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Роботизированный «Фагот» и FPV-дроны применили для поражения артиллерии и укреплений Вооруженных сил Украины севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. После атаки дронов бойцы поразили позиции противника противотанковой ракетой.

«Боевые задачи на Ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

В Минобороны добавили, что ранее роботизированный ПТРК прошел различные боевые испытания. Дистанционно управляемая машина получила гусеничное шасси, обеспечивающее высокую проходимость. Робот позволяет поражать огневые точки, технику и укрепления противника с минимальным риском для оператора.

В августе стало известно, что компания «Гумич» разработала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Модификацию машины с ПТРК испытали на полигоне.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Москвич обнаружил в машине змею

      Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

      В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

      Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше