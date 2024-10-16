Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 16 октября 2024Россия

Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

Mash: российские бойцы освободили Викторовку в Курской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Российские бойцы освободили деревню Викторовка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таким образом, в скором времени российским войскам предстоит встретиться с другой группировкой, которая движется со стороны Новоивановки. Это позволит закрыть крышку котла, в который попадут почти 2000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечает канал.

По данным Mash, за сутки российские подразделения продвинулись примерно на семь километров.

11 октября командир спецназа «Атмат» Апти Алаудинов заявил об освобождении 15 населенных пунктов в Курской области. По его оценке, сделанной несколькими днями позже, оборона ВСУ в Курской области может рухнуть до середины ноября.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Бывшая жена рассказала подробности о поисках дрейфовавшего в Охотском море россиянина

      В Кремле высказались о сокращении Францией помощи Украине

      В Кремле назвали встречу Путина с кабмином волнующей для россиян

      Премьер Грузии описал «тяжелейшую реальность» для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше