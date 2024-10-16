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10:17, 16 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Британии подготовить предложения по ударам ВСУ вглубь России

Сырский: Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь России
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Британия готовит предложения касательных дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Это дал понять главком ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Британии Энтони Радакиным, передает издание «Страна.ua».

По его словам, они отдельно обсудили возможность поражения военных объектов России в оперативной и стратегической глубине. Сейчас британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации «плана победы».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит в Раде свой «план победы» только частично. Сообщается, что часть документа не будет обсуждаться публично, так как касается «математической военной составляющей», к которой в том числе относится вопрос предоставляемого стране оружия.

До этого сообщалось, что Зеленский представит «план победы» Украины на заседании Евросовета.

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      Илья Таксюр
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