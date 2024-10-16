Стало известно о помогавшем россиянам выживать на катамаране в Охотском море факторе

Эксперт Логинов: дожди помогали выживать дрейфовавшим в Охотском море россиянам

Дожди помогали выживать дрейфовавшим в Охотском море на катамаране россиянам. Об этом сообщил эксперт Алексей Логинов, принимавший участие в кругосветных экспедициях, его слова приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, который провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих человек — его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Как сообщил Логинов, он и его команда во время путешествий сами добывали питьевую воду, выжимая паруса яхты после дождя. «Конечно, дождевая вода помогала им», — сообщил он. Участник кругосветной экспедиции добавил, что история дрейфа Пичугина привела его в недоумение.

Ранее семья Ильи и Сергея Пичугиных обвинила госструктуры в том, что те халатно отнеслись к поискам пропавших путешественников. Близкие Пичугиных уверены, что представители регионального управления МЧС и прокуратуры недобросовестно выполняли свою работу.