Таксист насмерть сбил пешехода в Москве

ГАИ: таксист насмерть сбил пешехода на Ленинском проспекте в Москве

В Москве водитель такси насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram.

Уточняется, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее на юго-западе Москвы водитель Škoda сбил женщину с тремя детьми. Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова, в районе дома 31. В результате четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения. До этого сообщалось, что первокурсник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) на Mercedes-Benz совершил наезд на женщину на Фестивальной улице на севере столицы. От полученных травм женщина скончалась на месте.