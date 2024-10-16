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22:36, 16 октября 2024Мир

Тела погибших российских альпинистов доставили в столицу Непала

Турклуб «Пенза»: тела погибших российских альпинистов эвакуировали в Катманду

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Тела пятерых погибших на горе Дхаулагири российских альпинистов эвакуировали в Катманду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза».

«Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале и страховой компании», — говорится в сообщении.

8 октября стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Ранее посольство РФ сообщило, что эвакуировать тела погибших не позволяют сложные погодные условия. Эвакуация была запланирована на 16 октября.

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      Марина Совина
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