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14:43, 16 октября 2024Из жизни

Цветная капуста отправила женщину в нокаут

В Великобритании женщина получила сотрясение мозга из-за цветной капусты

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

В Великобритании женщина получила сотрясение мозга в продуктовом магазине Waitrose из-за цветной капусты, упавшей ей на голову. Об этом пишет The Sun.

Как рассказывает 42-летняя Сэмми Май, капуста свалилась на нее в тот момент, когда она наклонилась к нижней полке, чтобы посмотреть какой-то товар. Овощ, упавший с высоты 1,2 метра, отправил женщину в нокаут, и она на время потеряла сознание. Май незамедлительно оказали первую помощь, и она пришла в себя.

После возвращения из магазина Май страдала от сильной головной боли, тошноты и головокружения, поэтому обратилась к врачу. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга. Тогда муж женщины обратился в службу поддержки клиентов Waitrose. В качестве извинений магазин отправил Май сертификат на 25 фунтов стерлингов (три тысячи рублей) и выплатил восемь фунтов стерлингов (тысячу рублей) на поездку на такси.

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«Как постоянный клиент Waitrose, я глубоко разочарована их реакцией. Я даже не воспользовалась подарочной картой, она показалась мне довольно оскорбительной», — отметила Май. Женщина заявила, что до сих пор страдает от последствий травмы и не может работать. Она уверена, что сотрудники магазина не должны были складывать столь тяжелые товары на верхние полки. Как отметила Май, даже после ее травмы Waitrose не переложил цветную капусту в более надежное место.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак потерял сознание из-за «пощечины» кита. Мужчину стабилизировали и спасли, однако у него не сохранилось воспоминаний о том, как кит ударил его по лицу хвостом.

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      Юлия Юткина
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