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09:53, 16 октября 2024Бывший СССР

Украинские военкомы насильно задержали привезшего продукты водителя

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК насильно задержали водителя фургона

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Беляевке в Одесской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно задержали водителя фургона, который привез продукты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Трое сотрудников ТЦК в балаклавах открыли машину, избили водителя и вытащили его наружу. Военкомы отвлеклись, когда проходивший мимо мужчина вступился за водителя, но чем закончился инцидент, неизвестно.

Ранее стало известно, что массовые облавы сотрудников ТЦК на мужчин призывного возраста по всей Украине связаны со срывом планов мобилизации. Сообщается, что срыв планов по мобилизации достигает в разных регионах до 70 процентов от необходимых показателей.

До этого сообщалось, что для освобождения от мобилизации украинцам приходится платить военкомам от пяти тысяч долларов. При этом, по словам депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, сотрудники военкоматов не дают гарантий, что отпустят в случае повторного задержания.

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      Илья Таксюр
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