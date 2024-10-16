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22:04, 16 октября 2024Культура

Ушел из жизни народный артист России и Татарстана

Народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов ушел из жизни в 86 лет
СюжетЛунное затмение

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Народный артист Татарстана и России, лауреат Госпремии СССР и национальной театральной премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов ушел из жизни в 86 лет. Об этом в Telegram-канале написал Татарский государственный академический театр имени Г. Камала.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования близким Тазетдинова.

Ринат Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Татарской АССР. В 1961 году окончил Московское театральное училище имени Щепкина, а затем поступил в труппу Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. Он играл в таких спектаклях, как «Мы уходим, вы остаетесь», «В ночь лунного затмения», «Кул Гали», «Три аршина земли», «Антоний и Клеопатра», «Тартюф», «Идегей» и другие.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», был госпитализирован в Москве.

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      Маргарита Пименова
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