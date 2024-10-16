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11:26, 16 октября 2024Экономика

В Казахстане высказались о новых российских акционерах местной биржи

В KASE заявили о неучастии в сделке по продаже ее акций Мосбиржей

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанская фондовая биржа (KASE) не была стороной сделки, в результате которой Мосбиржа вышла из числа акционеров площадки, и планирует запросить информацию об аффилированных и связанных с покупателями бумаг лицах, как того требует законодательство республики. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель правления KASE Алина Алдамберген, которую цитирует Frank Media.

Глава площадки указала, что казахстанская сторона проводила переговоры об уходе Мосбиржи, а «кому они их (акции — прим. «Ленты.ру») продали, находится в прерогативах Московской биржи».

Речь идет о двух российских закрытых инвестиционных паевых фондах (ЗПИФ) «Нигелла» (ему стало принадлежать 8,5 процента в KASE) и «Левкой» (4,6 процента), находящихся под управлением УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент» соответственно. ЗПИФ стали владельцами пакета на фоне принципиального решения о выходе попавшей под санкции Мосбиржи из числа акционеров KASE, о котором стало известно на прошлой неделе.

Как напоминает издание, согласно российскому законодательству, ЗПИФ не обязаны раскрывать своих пайщиков, которым принадлежит имущество находящееся в фонде, а аффилированность и связанность считается по УК, которая ими управляет, а не по собственникам паев.

Мосбиржа вошла в капитал KASE четыре года назад и в течение 2020 года довела свой пакет акций до 13,1 процента. О выкупе этого пакета в Казахстане заговорили уже на следующий день после введения санкций США против российской площадки. 11 октября глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что соответствующие договоренности достигнуты.

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      Дмитрий Воронин
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